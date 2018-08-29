Facebook до 2020 року повністю перейде на відновлювану енергію

Компанія Facebook до 2020 року повністю перейде на поновлювані джерела енергії. Про це повідомляє прес-служба Facebook.

"Сьогодні ми зобов'язуємося скоротити викиди парникових газів на 75% і виконувати операції з 100% поновлюваними джерелами енергії до кінця 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У 2015 році Facebook вже ставила собі за мету дійти до 50% використання відновлюваної енергії в 2018 році і зуміла подолати планку 51% у 2017 році. З 2013 року компанія підписала контракти на поставку 3 ГВт сонячної та вітрової енергії.

Раніше соціальна мережа Facebook запустила систему оцінки надійності користувачів, щоб боротися з "фейками".