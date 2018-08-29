Ми послаблюємо нашу славу, коли ховаємося за стінами, замість того, щоб руйнувати їх.
Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Facebook до 2020 року повністю перейде на відновлювану енергію

29 серпня, 2018 - 09:45
Фото Reuters

Компанія Facebook до 2020 року повністю перейде на поновлювані джерела енергії. Про це повідомляє прес-служба Facebook.

"Сьогодні ми зобов'язуємося скоротити викиди парникових газів на 75% і виконувати операції з 100% поновлюваними джерелами енергії до кінця 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У 2015 році Facebook вже ставила собі за мету дійти до 50% використання відновлюваної енергії в 2018 році і зуміла подолати планку 51% у 2017 році. З 2013 року компанія підписала контракти на поставку 3 ГВт сонячної та вітрової енергії.

Раніше соціальна мережа Facebook запустила систему оцінки надійності користувачів, щоб боротися з "фейками".

Більше новин

У ЄС заборонили галогенні лампочки
NASA показала, скільки в атмосфері Землі невидимого людині бруду
У Балаклії горить сміттєзвалище
У Венесуелі евакуюють людей через потужний землетрус
В Індонезії стався землетрус магнітудою 7
В Індії жертвами сильних злив стали щонайменше 324 людини

Новини партнерів

Loading...