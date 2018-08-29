Facebook видалив сторінки звинувачених у геноциді керівників армії М'янми

Facebook видалив сторінки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді.

Про це повідомляє BBC Україна.

"Керівництво Facebook видалило сторінки низки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді. Серед них - головнокомандувач війська Мінг Аун Хлаін. Це перший випадок, коли соцмережа навмисне видаляє сторінки високопосадовців, керуючись подібними мотивами", - ідеться у повідомленні.

Загалом мова йде про 18 особистих акаунтів Facebook та ще 52 сторінки. Їхня загальна аудиторія складала приблизно 12 мільйонів людей.

Як повідомлялося, ООН звинуватила армію М'янми у геноцидних намірах проти нацменшини рохінджа.

"Військові М'янми здійснили масові вбивства та згвалтування представників мусульманської меншини рохінджа з наміром геноциду, головнокомандувач армії та п'ять генералів повинні були бути притягнуті до відповідальності за організацію найтяжчих злочинів за законом", - заявили представники ООН.