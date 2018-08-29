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Facebook запускає свій міжнародний відеосервіс

29 серпня, 2018 - 17:29
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Після року роботи в США, Facebook Watch стане міжнародним відеохостингом. Розробники збираються платити гроші за перегляди творцям контенту.

Соціальна мережа Facebook оголосила, що їх відеосервіс Watch відтепер буде "доступний всюди" і створить користувачам альтернативу YouTube, передає Engadget.

"Ми підтримуємо творців контенту по всьому світі, допомагаючи їм заробляти гроші на своїх відео і краще розуміти, як працює їх контент", - зазначено в повідомленні Facebook.

Керівництво соцмережі каже, що автори відео на Facebook Watch у Великій Британії, Ірландії, Австралії та Новій Зеландії зможуть заробляти на рекламних паузах.

Планується, що вже у наступному місяці сервіс буде доступний ще у 21 країні, враховуючи Францію, Німеччину, Іспанію, Аргентину і Таїланд.

Щоб монетизувати своє відео вам буде достатньо набрати 10 тис. підписників або мати більше 30 тис. однохвилинних переглядів на місяць.

Facebook має витратити $2 млрд на створення нового контенту для свого відеохостингу Watch.

Нагадаємо, що Facebook видалив сторінки звинувачених у геноциді керівників армії М'янми.

Джерело: День

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