ФСБ обшукала будинок кримської активістки, - правозахисники

В окупованому Криму приводом для обшуку в будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко стала підозра її в можливих зв'язках з "Правим сектором".

Про це йдеться в заяві Кримської правозахисної групи.

"29 серпня приблизно з 6 ранку у помешканні (м. Сімферополь) активістки Українського культурного центру Ольги Павленко представники окупаційної влади Криму проводили обшук. За доступною інформацією, приводом для обшуку стала підозра окупаційної влади щодо ймовірної причетності активістки до діяльності "Правого сектору" (в 2014 році після початку агресії проти України організація була визнана Росією екстремістською та її діяльність заборонена на території РФ)", - повідомляє правозахисна організація.

Як зазначається в заяві, Кримська правозахисна група звернулася до української влади щодо проведення ефективного розслідування фактів переслідування громадянки України Павленко, а також до міжнародної спільноти та міжнародних організацій щодо привернення уваги до факту переслідування активістки з метою політичного та дипломатичного тиску на РФ задля припинення систематичного переслідування українських активістів Криму.

"Ми переконані у тому, що справжньою метою переслідування активістки є її громадянська позиція, мирна просвітницька діяльність щодо популяризації української культури у Криму. Таке переслідування є продовженням системної політики окупаційної влади півострова щодо повного знищення української національної ідентичності на захоплених територіях України. Також це є продовженням переслідування представників Українського культурного центру, яким неодноразово забороняли проводити мирні культурні акції на підтримку української мови та культури у Криму", - йдеться в заяві.

Правозахисники нагадали, що Український культурний центр не є політичною організацією.

"Він був створений активістами після окупації півострову з метою збереження і популяризації в Криму української культури. При цьому на учасників Центру з самого заснування чиниться тиск з боку окупаційної влади, підконтрольної РФ", - пишуть правозахисники.

За їхніми словами, у квітні 2018 року Павленко та інших активістів УКЦ викликали на "бесіду" до окупаційної прокуратури Криму, цікавилися роботою щодо створення та випуску активістами УКЦ просвітницької газети "Кримський терен", здійснювали інші форми тиску та впливу з метою перешкоджання їх діяльності.

Нагадаємо, що у Криму чекають повернення України.