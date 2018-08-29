Група вчених з Швейцарії запропонувала нову гіпотезу утворення Юпітера – планети-гіганта Сонячної системи, маса якої перевершує масу Землі приблизно в 300 разів. Як повідомляє "Популярная механика", гіпотеза вчених припускає утворення планети в три етапи.

На першому з них відносно швидка акреція дрібного матеріалу приблизно за мільйон років сформувала ядро майбутньої планети. Потім, протягом приблизно двох мільйонів років майбутній Юпітер поглинав планетезималі, що знаходилися поблизу, — такі ж "зародки" планет, тільки меншого розміру. Вчені вважають, що в цей момент серед них переважали тіла кілометрових розмірів. Це поступово довело масу планети до 50 земних, попутно розігрівши її за рахунок зіткнень. Після всього цього переважала акреція газів, в першу чергу — водню, яка і привела до формування Юпітера в його нинішньому вигляді.

Одним з ключових питань є те, через що маса Юпітера на другому етапі його еволюції росла повільно. На думку дослідників, це сталося саме через зіткнення з астероїдами кілометрових розмірів, які розігрівали атмосферу, не даючи початися акреції газів.