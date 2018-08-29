Хакери РФ намагались отримати доступ до приватного листування православного духовенства

Російські хакери, яким у США минулого місяця було висунуто звинувачення у атаках проти політичних діячів, роками намагались вкрасти приватне листування провідників Православної церкви.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press, передає Голос Америки.

Напади, зокрема, проводились проти Святійшого Вселенського Патріарха Варфоломія I, якого часто називають першим серед рівних в православній церкві.

Патріарх розглядає рішення про можливість прийняття заявки України на надання томосу українській церкві.

АР отримало доступ до 4 700 адрес електронної пошти, наданих минулого року компанією Secureworks.

АР місяцями аналізувало дані про те, для чого російські хакери відомої групи Fancy Bear намагались отримати доступ до електронного листування членів Демократичної партії США, підрядників оборонної сфери, розвідників та журналістів. Пошта релігійних діячів зазвичай не перебуває в центрі уваги.

Варфоломій, якому зараз 78, не використовує електронну пошту, духівництво повідомило АР. Однак, його помічники використовують, включаючи також впливових митрополитів.

Шпигунські ігри давно були частиною російського православ'я, наголошує АР. Вони нагадали, що Радянський Союз розстріляв десятки тисяч священників в 1930-х роках, однак, згодом вони зібрали тих, хто вижив і об'єднали їх під керівництвом КДБ, примушуючи духовенство шпигувати за прихожанами та емігрантами.

Цей зв'язок існує і дотепер, стверджує московський політолог Дмитро Орешкін: "Наші церковники пов'язані з ФСБ. Під їх одягом видно погони. Вони створюють ідеологічну базу для політики Путіна".

Дані Secureworks свідчать про спроби хакерства проти релігійних діячів, що датуються 2015-2016 роками.

Дані Secureworks свідчать про спроби хакерства проти релігійних діячів, що датуються 2015-2016 роками. Наприклад, 16 жовтня 2017 року на адресу біля десяти церковних високопосадовців було надіслано електронну пошту немов з адреси Папахрісту, якого щойно призначили речником.

"Шановні ієрархи, отці, брати та сестри у Христі!", - почнався лист в якому йшлося про призначення Папахрісту на посаду. Також подавався файл у додатку, немов з деталями подальшої роботи.

Насправді, файл було змінено, до нього було під'єднано програмне забезпечення з проведення спостереження на комп'ютерах отримувачів.

Посадовців церкви занепокоїло знання хакером мови церковного спілкування та його обізнаність про нове призначення.

Священники не є очевидною ціллю для кібершпигунів, однак, можливість рішення про томос підвищує ставки в цій боротьбі, наголошує АР.

"Київ – це Єрусалим для російських православних, - стверджує Деріел Пейн, дослідник Бейлорського університету в Техасі. – Там знаходяться священні реліквії, монастирі та церкви ... це святе для людей і для російської ідентичності".

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