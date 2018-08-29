Іловайська трагедія: 366 українських бійців загинуло, 84 хлопці досі вважаються зниклими безвісти

Під Іловайськом і у самому місті у серпні 2014 року, за попередніми оцінками, 366 українських бійців загинуло, більше 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються зниклими безвісти. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, інформує прес-служба МВС.

"У серпні 2014 року навколо Іловайська і у самому місті, за попередніми оцінками, 366 українських бійців загинуло, більше 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 хлопці досі вважаються зниклими безвісти", - сказав Троян.

Він уточнив, що досі зниклими безвісти вважаються 11 осіб із системи МВС.

Троян також відзначив важливу роль добровольчих батальйонів у боротьбі за українську незалежність та державність.

Зазначається, що в боях за Іловайськ разом із частинами ЗСУ брали активну участь добровольчі підрозділи системи МВС: батальйон Національної гвардії – "Донбас", а також підрозділи патрульної служби міліції особливого призначення – батальйони та роти "Азов", "Дніпро-1", "Миротворець", "Шахтарськ", "Херсон", "Івано-Франківськ", "Світязь".

Цими днями виповнюється чотири роки з Іловайської трагедії. Наприкінці серпня 2014 року на територію України вторглися російські військові, оточивши українських бійців під Іловайськом.

Українським частинам були запропоновані умови виходу з оточення, однак 29 серпня всупереч досягнутим домовленостям російські військовослужбовці розстріляли з важкого озброєння колони українських військових.

29 серпня українці вшановують воїнів, полеглих у російсько-українській війні за цілісніть та суверенітет України.