Кабмін пропонує ввести санкції проти 19 юросіб за будівництво Керченського мосту

Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти 19 юридичних осіб за незаконне будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

Як повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, відповідний проект розпорядження про застосування санкцій схвалено урядом. Найближчим часом розпорядження буде винесене на розгляд РНБО.

Зокрема, в документі запропоновано застосувати санкції через незаконне будівництво мосту через Керченську протоку щодо ТОВ Стройгазмонтаж (виконавець з проектування і будівництва), його дочірньої компанії ТОВ СГМ-Міст” (Москва), головного проектувальника проекту АТ Інститут Гіпробудміст – Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), субпідрядника ПАТ Мостотрест (Москва), ТОВ Портгідробут (Новороссійськ).

"Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб, що брали участь у незаконному будівництві Керченського мосту, унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та США", - йдеться в заяві міністерства.