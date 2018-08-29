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Кабмін пропонує ввести санкції проти 19 юросіб за будівництво Керченського мосту

29 серпня, 2018 - 18:12
Фото 112.ua

Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти 19 юридичних осіб за незаконне будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

Як повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, відповідний проект розпорядження про застосування санкцій схвалено урядом. Найближчим часом розпорядження буде винесене на розгляд РНБО.

Зокрема, в документі запропоновано застосувати санкції через незаконне будівництво мосту через Керченську протоку щодо ТОВ Стройгазмонтаж (виконавець з проектування і будівництва), його дочірньої компанії ТОВ СГМ-Міст” (Москва), головного проектувальника проекту АТ Інститут Гіпробудміст – Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), субпідрядника ПАТ Мостотрест (Москва), ТОВ Портгідробут (Новороссійськ).

"Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб, що брали участь у незаконному будівництві Керченського мосту, унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та США", - йдеться в заяві міністерства.

Джерело: День

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