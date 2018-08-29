Канада повернулась до переговорів щодо NAFTA

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд приєдналась до переговорів, що проводять США та Мексика стосовно угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Голос Америки.

Канада перебуває під тиском прийняти нові умови торгівлі після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він може розірвати угоду NAFTA (Північноамериканську угода про вільну торгівлю), а замість неї працюватиме "торговельна угода між США та Мексикою", повідомляє Reuters.

У вівторок міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив CNBC, що, на його переконання, Сполучені Штати можуть досягти торговельної угоди і з Канадою цього тижня.

"Ринки США та Канади дуже взаємопов'язані, - заявив Мнучин. – Їм важливо мати цю угоду і для нас важливо отримати цю угоду".

Переговори між трьома партнерами, щорічний обсяг торгівлі яких становить 1 трильйон доларів тривають вже достатньо довго.

Речник Фріланд зазначив, що Канада підпише нову угоду лише якщо вона угода буде вигідною для країни.

"Ми підпишемо нову угоду NAFTA, яка є корисною для Канади і доброї для середнього класу", - заявляв прес-секретар міністра закордонних справ Канади Адам Остін. Також він наголошував, що "підпис Канади є обов'язковим".

Якщо переговори з Канадою не завершаться до кінця цього тижня, Трамп планує повідомити Конгресу, що він досяг угоди з Мексикою, але відкритий до приєднання Канади.

Нагадаємо, США і Мексика домовились щодо майбутнього НАФТА.

Для оголошення про досягнення взаєморозуміння була організована телеконференція Д. Трампа і президента Мексики Енріке Пенья Ньєто.

За словами Д. Трампа, після укладення нової угоди сторони відмовляться від назви НАФТА, замінивши його на "Угода Сполучених Штатів і Мексики" (United States-Mexico Agreement).

Повідомлялося, що для того, щоб терміново взяти участь у переговорах, Фріланд скасувала свій візит до України.