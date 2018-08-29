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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

КМУ розширив список заборонених для імпорту товарів з РФ

29 серпня, 2018 - 14:58

Кабінет Міністрів вніс до переліку товарів, які заборонено ввозити на територію України, цементні клінкери з Росії. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання, передає 112.ua.

Згідно з ухваленою постановою, перелік заборонених для імпорту товарів з Російської Федерації доповнено цементними клінкерами (проміжний продукт при виробництві цементу).

Зазначимо, що імпорт цементних клінкерів з Росії у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився майже вдвічі та склав 877,7 тис. т загальною вартістю 32,947 млн дол.

Нагадаємо, у 2017 році Україна імпортувала з Росії 2,66 млн т антрациту - 78,6% усього імпорту.

Також раніше Кабінет Міністрів продовжив заборону на ввезення до України затвердженого переліку російських товарів до 31 грудня 2018 року.

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