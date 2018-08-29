Компанії Nestle і Starbucks уклали угоду про продаж кави в усьому світі

Компанії Nestle і Starbucks уклали угоду, надає Nestle постійне право на продаж продуктів Starbucks Consumer Packaged Goods і Foodservice у всьому світі. Про це повідомляє прес-служба компанії Nestle.

"Угода дозволить концерну та мережі кав'ярень використати досвід і можливості один одного, щоб розширити лінійку продукції для любителів бадьорять напоїв", - йдеться в повідомленні.

Також за умовами угоди Nestle перейдуть 500 співробітників Starbucks.

За словами гендиректора Nestle Марка Шнайдера, компанія разом зі Starbucks, Nescafe і Nespresso "об'єднує найбільш знакові бренди кави в світі".