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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Компанії Nestle і Starbucks уклали угоду про продаж кави в усьому світі

29 серпня, 2018 - 11:24
Фото Reuters

Компанії Nestle і Starbucks уклали угоду, надає Nestle постійне право на продаж продуктів Starbucks Consumer Packaged Goods і Foodservice у всьому світі. Про це повідомляє прес-служба компанії Nestle.

"Угода дозволить концерну та мережі кав'ярень використати досвід і можливості один одного, щоб розширити лінійку продукції для любителів бадьорять напоїв", - йдеться в повідомленні.

Також за умовами угоди Nestle перейдуть 500 співробітників Starbucks.

За словами гендиректора Nestle Марка Шнайдера, компанія разом зі Starbucks, Nescafe і Nespresso "об'єднує найбільш знакові бренди кави в світі".

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