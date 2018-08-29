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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Курц закликав сторони дотримуватись "шкільного перемир’я" на Донбасі

29 серпня, 2018 - 11:59
Фото Reuters

Канцлер Австрії Себастіан Курц привітав початок "шкільного перемир’я" на Донбасі і закликав сторони дотримуватись його. Про це Курц написав у своєму Twitter у середу, 29 серпня.

"Я вітаю перемир'я на сході України, погоджене у зв'язку із початком навчального року, і закликаю сторони дотримуватися його і продовжувати працювати над реалізацією Мінської угоди. ОБСЄ виконує важливу роботу та має нашу повну підтримку", - йдеться у повідомленні Курца.

Нагадаємо, Тристороння контактна група за участі бойовиків оголосила про припинення вогню з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком навчального року.

Вранці 29 серпня прес-центр Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу, 28 серпня, бойовики Донбасу 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".

Джерело: День

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