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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Лідер Ірану знову погрожує виходом з ядерної угоди

29 серпня, 2018 - 21:53
Фото: latimes.com

Іран вийде з ядерної угоди, якщо дійде висновку, що вона не відповідає національним інтересам.

Про це заявив Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, повідомляє Anadolu.

"Ядерна угода - це не мета, а засіб. Якщо вона не відповідатиме національним інтересам Ірану, то Тегеран вийде з неї", - сказав Хаменеї на зустрічі з членами іранського уряду.

Іранський Верховний лідер зазначив, що не заперечує проти продовження переговорів з Європою, але уряду Ірану не варто покладатися на неї в питаннях збереження ядерної угоди або економіки.

На його думку, переговори із США на нинішньому етапі неможливі на будь-якому рівні.

У травні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з угоди за ядерною програмою Ірану, а також заявив про відновлення усіх санкцій проти Тегерана.

Джерело: День

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