Між Дніпром та Запоріжжям створили нову трасу (фото)

Автодорога H-08 Дніпро-Запоріжжя відремонтована до рівня європейських стандартів.

Про це повідомили в Дніпропетровській облдержадміністрації (ОДА).

"На трасі Дніпро-Запоріжжя не лише укладено асфальт із дотримання європейських стандартів будівництва автошляхів, але й встановлено відбійники та нанесено розмітку", - каже радник очільника Дніпровської ОДА Юрій Голік.

За його словами, усього за 1 рік було добудовано міст на об’їзній дорозі та повністю оновлено трасу між 2 містами на сході України.

Поки що немає перевіреної інформації щодо обсягу витрат на спорудження нової траси. У березні 2018 року ЗМІ повідомляли, що вартість ремонту для 1 км цієї дороги в межах Дніпровщини склали понад 28 млн грн за даними 2017 року.

Радник голови Дніпровської ОДА повідомив, що також на трасі будують габаритно-ваговий комплекс, який початково навіть не входив до проекту, поданого «Укравтодором».

За інформацією користувачів соцмережі Facebook, які коментували початкову новину, шлях від Дніпра до Запоріжжя оновленою трасою відтепер займає близько 35 хв.