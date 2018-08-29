На Вінниччині побудують міст через Дністер до Молдови

Про актуалізацію питання будівництва моста у районі прикордонних населених пунктів: Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова) нещодавно повідомив віце-прем’єр Володимир Кістіон. За його словами, міст може стати важливою ланкою міжнародного автомобільного транспортного коридору від столиць прибалтійських країн до півдня і сходу Європи, а також забезпечити найкоротше сполучення між Києвом та Кишиневом. Наразі Вінниччина вже розпочала розробку техніко-економічного обґрунтування мосту через річку Дністер. Це підтвердив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

«Ми давно лобіюємо питання зведення мосту на цій ділянці, де досі діє тільки паромне сполучення, яке давно не відповідає потребам і вимогам часу. Перші кроки вже зроблені: Ямпільська РДА замовила техніко-економічне обґрунтування будівництва, що дозволить визначитися, який міст потрібно зводити на даній ділянці, – каже Андрій Гижко. – Над розробкою техніко-економічного обґрунтування будівництва мосту Ямпіль – Косеуць працюють фахівці Науково-дослідного інституту дорожнього господарства з міста Києва. Кошти на ці потреби виділені з бюджету Ямпільського району, який безпосередньо зацікавлений в появі цього об’єкта. Висновки науковців мають дати відповідь на кілька питань. По-перше, про кількість транспорту, який буде проїжджати через цей міст. Залежно від цього, стане зрозумілим, яким йому бути, –дворядним чи на три смуги. До того ж, буде він тільки для автомобільного транспорту чи комбінований, із залізничним сполученням. Свого часу там була вузькоколійна колія від смт. Вапнярки до м. Ямполя. Наразі рейки там розібрали, але насип залишився, і щоб відновити залізничне полотно великих затрат не знадобиться».

Розробка техніко-економічне обґрунтування мосту буде завершена до кінця вересня поточного року. Також на кінець цього місяця запланована українсько-молдовська урядова зустріч, де відбудеться презентація проекту на рівні прем’єр-міністрів двох країн.

Процес проектування, а згодом і будівництво мосту, як говорив віце-прем’єр Володимир Кістіон, відображене у Транспортній стратегії України до 2030 року.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина