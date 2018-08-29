"Нафтогаз" домігся арешту акцій "Газпрому" в Амстердамі

Окружний суд Амстердама за позовом НАК "Натфогаз України" наклав арешт на акції компанії оператора газопроводу "Блакитний потік" "Блю Стрім Пайплайн Компані Б.В.", які належать російському "Газпрому".

Про це йдеться в звіті російського газового монополіста, передає ЕП.

"30 травня 2018 року на акції організації "Блю Стрім Пайплайн Компані", що належать "Газпрому", накладено арешт відповідно до постанови Окружного суду Амстердама", - йдеться в звіті.

Крім того, арешт був накладений на погашення заборгованості "Блю Стрім Пайплайн Компані" перед "Газпромом".

"Блю Стрім Пайплайн Компані" - спільне підприємство "Газпрому" і італійської Eni, яке було створено для реалізації проекту будівництва газопроводу "Блакитний потік" з РФ в Туреччину.

Нагадаємо, що Нафтогаз" витратить €10 млн для стягнення боргів з "Газпрому".