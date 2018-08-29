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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

"Нафтогаз" домігся арешту акцій "Газпрому" в Амстердамі

29 серпня, 2018 - 21:07
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Окружний суд Амстердама за позовом НАК "Натфогаз України" наклав арешт на акції компанії оператора газопроводу "Блакитний потік" "Блю Стрім Пайплайн Компані Б.В.", які належать російському "Газпрому".

Про це йдеться в звіті російського газового монополіста, передає ЕП.

"30 травня 2018 року на акції організації "Блю Стрім Пайплайн Компані", що належать "Газпрому", накладено арешт відповідно до постанови Окружного суду Амстердама", - йдеться в звіті.

Крім того, арешт був накладений на погашення заборгованості "Блю Стрім Пайплайн Компані" перед "Газпромом".

"Блю Стрім Пайплайн Компані" - спільне підприємство "Газпрому" і італійської Eni, яке було створено для реалізації проекту будівництва газопроводу "Блакитний потік" з РФ в Туреччину.

Нагадаємо, що Нафтогаз" витратить €10 млн для стягнення боргів з "Газпрому".

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