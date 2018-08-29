Німеччина планує надати Туреччині екстрену фінансову допомогу

Влада ФРН розглядає можливість надання екстреної фінансової допомоги Анкарі, висловлюючи занепокоєність через те, що важка економічна ситуація, з якою зіткнулася Туреччина, може дестабілізувати регіон.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними її джерел серед офіційних осіб ФРН і ЄС, консультації зі цього приводу знаходяться на ранній стадії і в підсумку можуть не привести до якогось результату. За відомостями газети, ведуться, зокрема, обговорення з приводу можливості надання Анкарі великого пакета фінансової допомоги, узгодженої всіма членами ЄС, або ж обмежених позик, спрямованих на надання сприяння в конкретних сферах.

Як пише ділове видання, Німеччина побоюється, що економічні проблеми Туреччини і падіння курсу турецької ліри може негативно вплинути на економічну ситуацію в європейських країнах, а також привести до подальшої нестабільності на Близькому Сході і спровокувати нову хвилю імміграції звідти до країн ЄС.

"Ми багато зробили б для того, щоб спробувати стабілізувати ситуацію в Туреччини, - наводить газета слова джерела серед офіційних осіб ФРН. - У нас немає особливого вибору".

Нагадаємо, різке падіння вартості турецької ліри в останні тижні було пов'язано в тому числі з рішенням президента США Дональда Трампа підвищити для Туреччини мита на сталь і алюміній до 50% і 20% відповідно.

На економічну ситуацію в країні також впливає напруженість у відносинах Анкари і Вашингтона. США вимагають звільнити заарештованого в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина відмовляється це зробити, вказуючи, що пастор звинувачується у зв’язках із забороненими у Туреччині Робочої партією Курдистану і “Терористичної організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). США у відповідь ввели санкції відносно двох турецьких міністрів - юстиції та внутрішніх справ.