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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Німецька Uniper може вийти з "Північного потоку-2" у разі санкцій США

29 серпня, 2018 - 17:04
Фото Reuters

Німецька компанія Uniper може відмовитися від будівництва російського природного газопроводу Nord Stream-2, якщо Вашингтон санкціонує цей проект, повідомляє PRIME, з посиланням на фінансового директора компанії Крістофера Делбрюка.

«Uniper не може ризикувати, оскільки санкції США означали б виключення компанії з платіжних операцій та неможливість використання американських доларів у торговельних операціях, що є неприйнятним. Тим не менш, компанія сподівається, що всі будуть залишатися розумними в нинішній ситуації», - сказав Делбрюк.

Проект "Північний потік"-2 передбачає будівництво двох ліній природного газопроводу з річною потужністю до 55 млрд. кубометрів, який проходитиме від російського берега до Німеччини через Балтійське море.

Нагадаємо, що нещодавно до Конгресу США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2".

 

 

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