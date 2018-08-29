ООН запросив США та ще 6 країн взяти участь в обговоренні нової конституції Сирії

Спецпосланець ООН по Сирії Стаффан де Містура запросив США, а також ще шість країн у вересні прийняти участь в переговорах, присвячених кроків по складанню нової сирійської конституції.

Про це повідомила журналістам у вівторок представник ООН Алессандра Велуччі, передає Інтерфакс-Україна.

С.де Містура розраховує, що високопоставлені представники США, Йорданії, Німеччини, Саудівської Аравії, Великобританії, Франції та Єгипту проведуть переговори 14 вересня - через два дні після того, як спецпосланець проведе зустрічі з представниками Туреччини, Ірану і Росії.

"Це буде можливість обговорити подальший політичний процес", - повідомила речник Організації об'єднаних націй.