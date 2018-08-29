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PayPal запустив транскордонні перекази для України

29 серпня, 2018 - 15:44
Фото: PaySpace Magazine

PayPal включив можливість транскордонних переказів для України. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив СЕО Creative Quarter Ілля Кенигштейн, який входив до складу робочої групи для переговорів з менеджментом PayPal.

"Поки що тільки з США і поки що тільки через свою дочку Xoom. Але я впевнений, що це тільки початок", - йдеться в повідомленні.

Він уточнив, що даний канал дає можливість одержувати перекази тільки з США, але це перший крок для того, щоб Україна стала повноправним членом PayPal.

"З'явився чудовий спосіб отримувати гроші з США в Україні. Поки тільки з США. Але це вже PayPal, нехай і через свою доньку. І в світлі нашої 3-річної епопеї у спробах затягнути цю вперту компанію в Україну, я розцінюю це як великий крок", - зазначив Кенигштейн.

За його словами, в Україні з'явився чудовий спосіб отримувати гроші з США.

"За найскромнішими підрахунками, завдяки нашим заробітчанам, за оцінкою НБУ, у 2018 р. в Україну надійде не менше 9 млрд доларів США. Через Xoom відправляються гроші рідним і близьким (те, що англійською звучить як friends and family). Тобто спорідненість підтверджувати не потрібно, але це саме особисті перекази", - зазначив Кенигштейн.

 

Джерело: День

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