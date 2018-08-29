Поляка можуть посадити на 3 роки за побиття і публічну образу українців

У Польщі 37-річного мешканця Жарського повіту, що у Любуському воєводстві, можуть посадити на три роки за побиття і публічну образу українців. Про це повідомляє ЄП з посиланням на портал News Lubuski.

Інцидент за участі поляка і українців стався 22 серпня на ринку у місті Ленкниця.

"Черговий прийняв заяву, в якій йшлося про побиття. На місце відразу прибули поліціянти" - повідомила речниця жарської поліції Анета Берестецька.

З’ясувалося, що поляк без причини публічно ображав двох українців з огляду на їх національну приналежність. Підозрюваний також ударив одного з них у голову і погрожував вбити.

Правоохоронці затримали нападника і помістили його під варту.

"Після допиту свідків і збору доказів мешканець Жарського повіту заслухав звинувачення щодо погроз, зневаги і порушенні фізичної недоторканності на національному грунті і завданні майнової шкоди. За ці злочини йому загрожує до 3 років позбавлення волі" - сказала Берестецька.