Порошенко про загиблих під Іловайськом: Завдяки їм Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу

Президент України Петро Порошенко до четвертих роковин Іловайської трагедії опублікував пам'ятне відео і заявив, що завдяки загиблим військовикам Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу, зберегла свою незалежність. Про це Порошенко написав у Facebook.

"Кожне обірване війною життя нашого захисника залишає шрам на серці України, на серці всього народу, на серці кожного з нас. Кожне обірване життя – це злочин російського агресора, за який він неодмінно понесе покарання. Ця війна – наш спільний біль, про який неможливо забути ні на мить. Завдяки їм Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу, зберегла свою незалежність", - заявив Порошенко.

Відзначимо, що відео, присвячене полеглим під Іловайськом, створили волонтери.

Нагадаємо, 18 серпня 2014 р. українські війська контролювали більшу частину Іловайська. Але після введення регулярних російських військ 23-24 серпня вони опинилися в оточенні. 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом зробити гуманітарний коридор для відходу українських військ. 30 серпня сили АТО почали вихід з міста, але бойовики їх розстріляли. Міністерство оборони заявило, що в Іловайську загинуло близько 108 українських військових, сотні було поранено й захоплено в полон. За підтвердженими даними військової прокуратури, в іловайському котлі загинуло 366 військових, 429 було поранено.

У Генштабі повідомляли, що вихід сил Антитерористичної операції з іловайського котла не був проривом з оточення, це був вихід під гарантії Російської Федерації (РФ).