"ПриватБанк" оновив структуру та склад правління

Наглядова рада Приватбанку затвердив нову структуру і склад правління.

Про це повідомляється у прес-релізі фінустанови.

Відзначимо, що в рамках нової структури скасована посада першого заступника голови правління та скорочено до двох число його заступників. При цьому заступниками голови правління призначені Галина Пахачук (управління проблемними активами та казначейством) і Анна Самаріна (фінансовий директор). Членами правління - Олег Сергєєв (корпоративний бізнес), Олександр Дрелінг (IT-директор) і Сергій Харітіч (керівник електронного бізнесу).

Крім того, до нового складу правління також увійшли три нових члена - Олексій Шабан (керівник роздрібного бізнесу), Лариса Чернишова (управління ризиками) і Ігор Лебединець (комплаєнс, фінмоніторинг і юридичний блок). Головним бухгалтером залишається Валентина Ярмоленко.

Голова наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча вважає, що нова структура правління більше відповідає завданням трансформаційного періоду банку і кращим європейським практикам, а також орієнтована на реалізацію затвердженої стратегії розвитку банку.