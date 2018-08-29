США оскаржили у СОТ мита РФ на американські товари

США поскаржилися у Світову організацію торгівлі на "спеціальні захисні заходи" Росії, запроваджені у відповідь на американські мита на сталь і алюміній.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Сполучені Штати заявили, що Росія порушує правила СОТ, оскільки її додаткові мита застосовуються лише щодо американського імпорту, а не товарів інших країн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепер у Росії є 60 днів, щоб владнати спір, після цього Вашингтон може попросити СОТ про скликання панелі.

Раніше президент США Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Вони набули чинності 23 березня.