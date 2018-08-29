США планують розгорнути систему ПРО на півночі Сирії

Пентагон планує розгорнути свою систему протиракетної оборони на півночі Сирії.

Про це повідомляє видання Yeni Safak з посиланням на колишнього командувача військової асамблеї в Дейр-ез-Зорі Файєз аль-Есмер.

Видання повідомляє, що США вже завершили створення трьох удосконалених радіолокаційних систем в районах Таль-Байдар, Айн-ель-Араб і Сарриного. Крім того, американці розгорнули 13 портативних і стаціонарних РЛС для спостереження і розвідки.

За словами джерела видання, "наступним кроком США буде створення в регіоні протиракетного щита, це розглядається як частина довгострокового плану Вашингтона по формуванню регіональної обстановки хаосу".

"США вже почали створювати на півночі Сирії безпольотною зону, аналогічна тактика використовувалася в 1991 році при окупації Іраку, і приступили до розміщення вдосконалених радарних систем на площі 26 тис. Кв. Км, зайнятих курдським" Демократичним союзом "- сирійським філією КРП", - пише видання.

Крім того, наголошується в публікації, США шукають альтернативу базі ВПС Інджірлік, розташованої на території Туреччини, що викликано загостренням турецько-американських відносин.

В даний час на базі залишаються тільки транспортні та розвідувальні літаки, а також літаки-заправники ВВС США, інші перебазовано на інші авіабази.

Джерело газети вважає, що "плани США зі створення в регіоні обстановки хаосу і вживаються в цьому напрямку кроки свідчать про намір американської адміністрації зміцнити своє перебування в Сирії, забезпечуючи підтримку терористам з КРП".