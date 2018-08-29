Світоліна вийшла до третього кола US-Open

29 серпня, 2018 - 21:26
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна пробилася до третього кола заключного в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку з загальним призовим фондом $52 млн.
У другому раунді змагань посіяна під 7-м номером Світоліна виграла у 70-ї "ракетки" світу Тетяни Марії з Німеччини - 6: 2, 6:3, повідомляє Укрінформ.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин.
Наступною суперницею Світоліної буде переможниця протистояння К'ян Ван (Китай) - Ірина Бегу (Румунія).
Нагадаємо, що раніше Світоліна вийшла до другого кола US-Open-2018.
Джерело: Укрінформ