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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Світоліна вийшла до третього кола US-Open

29 серпня, 2018 - 21:26
Фото Reuters

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна пробилася до третього кола заключного в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку з загальним призовим фондом $52 млн.

У другому раунді змагань посіяна під 7-м номером Світоліна виграла у 70-ї "ракетки" світу Тетяни Марії з Німеччини - 6: 2, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

Наступною суперницею Світоліної буде переможниця протистояння К'ян Ван (Китай) - Ірина Бегу (Румунія).

Нагадаємо, що раніше Світоліна вийшла до другого кола US-Open-2018.

Джерело: Укрінформ

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