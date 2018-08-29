Telegram розкриватиме особисту інформацію підозрюваних у тероризмі за рішенням суду

Telegram готовий розкривати дані про підозрюваних в тероризмі користувачів владі, якщо на це є відповідне рішення суду.

Про це повідомляє BBC-Україна.

"Якщо Telegram отримує судове рішення, яке підтверджує, що ви підозрюєтеся в тероризмі, ми можемо розкрити ваш IP-адресу та номер телефону для компетентних органів. До сих такого не траплялося", - йдеться в повідомленні.

"Якщо це трапиться, ми включимо це (прецедент розкриття даних владі) в піврічний звіт, доступний за посиланням: https://t.me/transparency" - зазначається в повідомленні.

Зміна політики конфіденційності Telegram не означає, що месенджер буде надавати ключі для дешифрування повідомлень. Про це заявив "Інтерфаксу" Павло Чиков - керівник міжнародної правозахисної групи "Агора", юристи якої представляють компанію в судах.

"Мова йде не про листування, що важливо. Йдеться про надання відомостей про ip-адресу і телефон. Питання про листування як був, так і залишається недоторканим. Павло Дуров завжди говорив, що листування не буде надаватися ніяким владі ніяких країн", - сказав Чіков агентству у вівторок.

"Ніяких ключів, ніякої листування передаватися не буде - навіть індивідуально", - підкреслив керівник "Агори".

За словами Чикова, зміна політики конфіденційності месенджера - НЕ поступка Telegram владі, а пропозиція юридичного балансу між інтересами національної безпеки і збереженням таємниці приватного листування.

"Це ніяка не поступка. Суть всього питання полягає в тому, що необхідно знайти юридичний баланс між інтересами національної безпеки, до яких відноситься боротьба з тероризмом - з одного боку, і недоторканністю приватного листування - з іншого", - зазначив юрист.

"Позиція російської влади полягає, в тому, що не повинно бути ніякого балансу, а позиція Telegram - в тому, що він може бути знайдений ось таким ось цивілізованим чином, коли є судовий запит по конкретній справі. Власне, можна сказати, що ці поправки в політиці є наслідком річного протистояння між російського владою і Telegram, але вони дуже акуратні ", - сказав Чіков.

Юрист пояснив, що надання даних про ip-адресу і телефон може "полегшити правоохоронним органам встановлення користувача, його персональних даних, ідентифікацію моменту реєстрації телефону, білінг та інше". "Це явно допоможе в розкритті і розслідуванні кримінальних справ. Однак що конкретно вони зможуть з цього вичавити - це питання вже до них", - уклав Чіков.