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Томос для України: Тимчук заявив, що спецслужби РФ готують провокації у Стамбулі

29 серпня, 2018 - 18:30
Фото tsn.ua

Російські спецслужби готують провокації у Стамбулі під час візиту туди делегації РПЦ з метою скомпрометувати Україну і зірвати надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Про повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"За інформацією групи ІС, в ракурсі візиту делегації РПЦ (на чолі з патріархом Кирилом або митрополитом Іларіоном, як раніше повідомлялося, на даний момент питання ще вирішується) на Фанар 31 серпня для зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм з питання недопущення надання Томосу про автокефалію УППЦ, російськими спецслужбами (ФСБ РФ і СЗР РФ) проводяться провокації на території України для формування вигідного Москві інформаційного порядку напередодні вищевказаного візиту, а також плануються деструктивні заходи безпосередньо в самому Стамбулі", - написав Тимчук.

За його даними, ФСБ Росії сформувала кілька груп "українських паломників", які повинні прибути до Стамбула і під координацією вже резидентури СЗР РФ в Туреччині провести провокації щодо делегації РПЦ під час її прибуття і перебування на Фанарі, в тому числі силового характеру, під виглядом "патріотично і радикально налаштованих громадян України з відповідною атрибутикою".

Тимчук повідомляє, що згідно з планом російських спецслужб, після затримання "українських патріотів і радикалів" місцевими правоохоронними органами вони повинні будуть озвучити, зокрема і на камеру, що "прибули до Туреччини і здійснили провокації за завданням українських спецслужб, а саме питання координувався безпосередньо з АП України".

Тимчук підкреслив, що метою такого комплексу заходів є спроба дискредитувати українську владу перед Вселенським патріархом і світовим співтовариством, в тому числі і перед іншими Помісними церквами, а також сформувати додаткову інформаційну картинку і посилити позиції делегації РПЦ перед зустріччю в контексті того, що "українська влада і радикали мало того що вже переслідують і залякують представників Московського патріархату на території України, так вже цинічно дозволяють собі такі ж дії і в Святая Святих" (мається на увазі в Константинополі - ред.).

Джерело: День

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