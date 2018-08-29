Turkish Airlines збільшить кількість рейсів до України

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 28 жовтня збільшить частоту польотів на лінії Львів-Стамбул з 7 до 10 рейсів на тиждень. Це друге збільшення частоти польотів на лінії Львів-Стамбул за останній рік.

Про це повідомили в українському представництві авіакомпанії, передає Avianews.

Польоти по даному маршруту по понеділках, четвергах і неділях будуть виконуватися по два рази в день.

Вильоти додаткових рейсів по понеділках і неділях передбачені о 08:40 зі Стамбула і о 10:05 зі Львова, по четвергах о 19:25 зі Стамбула і о 21:20 зі Львова.

Продаж квитків на додаткові частоти вже відкрита.