У Білорусі опозиція проведе акцію солідарності з затриманими журналістами

Опозиційні рухи і партії в Білорусі проведуть 15 вересня акцію солідарності з журналістами, щодо яких ведеться розслідування по так званій справі "Белта". Активісти подали в Мінгорісполком заявку на проведення маршу на підтримку журналістів - фігурантів "справи" Белта ", незалежних ЗМІ та профспілок.

Про це повідомляє у вівторок, 28 серпня, білоруська редакція агентства Інтерфакс з посиланням на прес-службу незареєстрованої партії" Білоруська християнська демократія "(БХД), передає DW.

Крім БХД, заявка спрямована від керівництва руху "За Свободу" і Об'єднаної громадянської партії (ОГП).

24 серпня кілька опозиційних партій і організацій оголосили про створення коаліції з метою проведення акції на підтримку журналістів і незалежних профспілок. На їхню думку, влада Білорусі цілеспрямовано і невпинно знищують політичну опозицію та громадянське суспільство ".

7 і 8 серпня пройшли обшуки в офісах новинного ресурсу tut.by, інформагентства БелаПАН і ряду інших ЗМІ, а також квартирах незалежних журналістів. За даними Білоруської асоціації журналістів, СК Білорусі затримав і допитав близько 20 осіб, в їх числі опинився мінський кореспондент російської редакції DW Павлюк Биковський.

Журналістів підозрюють в незаконному доступі до платної інформації державного агентства "Белта". Биковський 10 серпня був відпущений на свободу з ізолятора тимчасового утримання ГУВС Мінміськвиконкому. Його дружина Ольга, член ради руху "За свободу", переконана, що "це справа проти незалежних журналістів", проти "незалежної журналістики в Білорусі". 27 серпня фігурантам "справи" Белта ", в тому числі Биковському, заборонили виїжджати з країни.