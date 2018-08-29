У Грузії президентська передвиборча кампанія почалась зі скандалу: опозиція вимагає відставки голови ЦВК

Передвиборча кампанія в Грузії, яка офіційно стартує сьогодні, 29 серпня, розпочалася зі скандалу.

Ще вчора опозиція виклала компромат проти правлячої сили «Грузинська мрія» і виборчої адміністрації, повідомляє грузинська редакція Радіо Свобода "Эхо Кавказа".

Повідомляється, що десять політичних партій, об'єднаних в коаліцію «Сила в єдності» і висувають єдиного кандидата в президенти члена колишньої партії влади «нацрух» Григола Вашадзе, поширили телефонний запис. У ній, імовірно, голова окружної комісії Крцаніси (Тбілісі) Давид Петвіашвілі погоджує склад виборчкому з місцевим районним координатором виборчого штабу «Грузинської мрії».

І хоча сам Петвіашвілі заперечує цей факт, сьогодні він звернувся до голови ЦВК Тамар Жванії із заявою про звільнення. «Щоб не падала тінь на виборчий процес», - пояснив Петвіашвілі журналістам.

Опозиційна коаліція «Сила в єдності» визнала відставку підтвердженням факту правопорушення і закликала виборчком вести відкритий процес укомплектування місцевих і окружних комітетів.

У неї є ще одна вимога. «Грузинська мрія» за допомогою Тамар Жванія готується до великої фальсифікації. Легітимність виборів вже стоїть під питанням. В першу чергу Тамар Жванія і вся її адміністрація (ЦВК) повинні подати у відставку », говорить член політради «нацрух» Зураб Меликишвили.

Тамар Жванія на звинувачення опозиції поки ніяк не відреагувала, хоча ще напередодні ЦВК пообіцяв розібратися в ситуації з главою окружного виборчкому.

Декількома днями раніше, 25 серпня, ЦВК поінформував суспільство про те, що в кількох виборчих комісії надійшли провокаційні телефонні дзвінки, в тому числі від імені правлячої партії. Ті, хто телефонував проявляли інтерес до процесу комплектування виборчкомів. У виборчій адміністрації це розцінили як «спробу дискредитації ЦВК і нанесення шкоди виборчому процесу».

За ЦВК і за свою партію заступився сьогодні спікер парламенту Іраклій Кобахідзе. Він заявив, що опоненти підстраховуються і починають критику ЦВК, виборчої адміністрації, в цілому виборчого процесу.

У правлячій силі теж впевнені в перемозі свого кандидата, якого у неї поки немає.

«Мрія» має намір назвати його ім'я 8 вересня, проте чи буде він у неї власний або ж партія підтримає незалежного, але лояльного до влади кандидата Саломе Зурабішвілі, поки не ясно.

Виборчкоми комплектуються з 12 осіб, з них шістьох підбирають по професійним навичкам, а інших шістьох - за партійними квотами, пояснює виконавчий директор Асоціації молодих юристів Ірма Павліашвілі. За її словами, її НПО в ході інших виборчих кампаній неодноразово виявляла в виборчкомах часті порушення політичного балансу на користь правлячої сили. У разі поширеної опозицією телефонним записом, за словами Ірми Павліашвілі, МВС має встановити справжність компромату, а ЦВК - належним чином відреагувати на претензії опозиції.