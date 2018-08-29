У Києві під посольством РФ проходить акція пам'яті загиблих під Іловайськом

У Києві під будівлею посольства Росії відбувається акція пам'яті загиблих під Іловайськом у 2014 році українських військових.

На акції під посольством Росії присутні декілька десятків людей. Вони тримають у руках прапори України та плакати.

Також організатори акції виклали під посольством РФ хрести із фотографіями військових, які загибли під Іловайськом.

Учасники вимагають «покарати президента РФ Володимира Путіна» за загибель українських бійців в Іловайську у 2014 році.

Нагадаємо, 18 серпня 2014 р. українські війська контролювали більшу частину Іловайська. Але після введення регулярних російських військ 23-24 серпня вони опинилися в оточенні. 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом зробити гуманітарний коридор для відходу українських військ. 30 серпня сили АТО почали вихід з міста, але бойовики їх розстріляли. Міністерство оборони заявило, що в Іловайську загинуло близько 108 українських військових, сотні було поранено й захоплено в полон. За підтвердженими даними військової прокуратури, в іловайському котлі загинуло 366 військових, 429 було поранено.

У Генштабі повідомляли, що вихід сил Антитерористичної операції з іловайського котла не був проривом з оточення, це був вихід під гарантії Російської Федерації (РФ).