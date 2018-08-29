У Молдову таки пустили учасників маршу за об'єднання з Румунією

Учасники маршу за об'єднання Молдови і Румунії, яких напередодні, 27 серпня, не пустили з Румунії в Молдову, таки пройшли молдовський кордон.

Як повідомляє ЄП з посиланням на NewsMaker, прикордонна поліція дозволила майже всім учасникам маршу пройти контрольно-пропускний пункт в Леушенах.

Заборону отримав тільки один з організаторів - лідер платформи Acţiunea 2012 Георгій Сіміон.

Як повідомляє прес-служба Прикордонної поліції Молдови, група учасників Маршу після вчорашньої заборони розмістилася між молдовським і румунським КПП Леушени і Албіца. З ними зустрівся глава прикордонної поліції, який попросив їх дотримуватися закону і правил проходження кордону.

Після спілкування з чиновником всім учасникам маршу, крім Георге Сіміона, який, як зазначає прикордонна поліція, "вів себе агресивно, неадекватно і відмовлявся дотримуватися правил проходження КПП", дозволили пройти кордон.

Після того, як Прикордонна поліція Молдови повідомила про те, що відбувається на КПП Леушени, посольство Румунії в Молдові заявило, що уважно стежить за ситуацією на кордоні, повідомляє realitatea.md.

У посольстві також відзначили, що група без порушень пройшла румунський КПП Албіца. Більш того, МЗС Румунії зажадало пояснень у молдовського посла в Бухаресті.

Прихильники об'єднання Молдови і Румунії почали Марш об'єднання 1 липня в румунському місті Алба-Юлія. Учасники пройшли пішки близько 1,3 тисячі кілометрів у Румунії і планують завершити ходу 1 вересня масштабною акцією в центрі Кишинева.