У Новій Зеландії шкільного вчителя вперше у світі замінить штучний інтелект

Оклендського енергетична компанія Vector разом з компанією Soul Machines, що розробляє штучні інтелекти (ШІ), створили аватар, який відгукується на ім'я Вілл. Цей ШІ став частиною програми компанії Be Sustainable with Energy, її Vector безкоштовно пропонує школам, які забезпечує енергією.

Про це пише Business Recorder.

Вілл буде вчити дітей тому, як правильно використовувати енергію. Школярі будуть спілкуватися з Віллом - тобто по суті з особою на екрані - через комп'ютер, планшет або смартфон. Він буде розповідати їм про різні форми відновлюваної енергії, на зразок сонячної або вітряної. Потім ШІ буде задавати дітям питання, перевіряючи, наскільки вони засвоїли матеріал.

Директор з цифрових технологій Vector'а, Ніхіл Равішанкар, каже, що школярам Вїлл дуже сподобався.

«Мене вразила реакція дітей на Вілла, він дійсно захопив їх увагу», - стверджує він в прес-релізі.

«Використання цифрової людини - це дуже цікавий метод для доставки нової інформації людям, і у мене великі надії на те, що подібна технологія зможе в майбутньому доставляти учням широку палітру знань за низькою ціною», - також додав він.

В принципі, подібна система дійсно може вирішити проблему нестачі вчителів у певних частинах світу, тоді як деякі футурологи і зовсім вважають, що роботи замінять людських вчителів вже до 2027 року.