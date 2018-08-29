У Перу оголосили надзвичайний стан через тисячі біженців з сусідньої Венесуели

Вчора влада Перу оголосили надзвичайний стан на північному кордоні країни з-за тисячі біженців з сусідньої Венесуели, що рятуються від голоду й економічної кризи в країні. Про це повідомляє Reuters.

"Президент Перу Мартін Визкарра в офіційній урядовій газеті заявив про 60-денний надзвичайний стан у двох північних перуанських провінціях у зв'язку з санітарними погрозами з-за масової імміграції з Венесуели", - йдеться в повідомленні.

Органи охорони здоров'я Перу заздалегідь висловили занепокоєння з приводу поширення таких хвороб, як кір і малярія, так як багато хто з біженців не мали доступу до медицини на своїй батьківщині.

У Венесуелі на даний повномасштабний економічний колапс, спровокований помилками і безвідповідальністю лівій влади на чолі з президентом Мадуро. З-за цього кількість біженців з країни зростає. Так, вже майже мільйон венесуельців живуть в Колумбії, а понад 400 тис. - в Перу.

наступного тижня міністри закордонних справ Еквадору, Колумбії, а також, можливо, Перу та Бразилії зберуться в Еквадорі для обговорення венесуельської міграційної кризи.