Ми послаблюємо нашу славу, коли ховаємося за стінами, замість того, щоб руйнувати їх.
Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

У Перу оголосили надзвичайний стан через тисячі біженців з сусідньої Венесуели

29 серпня, 2018 - 10:06
Фото Reuters

Вчора влада Перу оголосили надзвичайний стан на північному кордоні країни з-за тисячі біженців з сусідньої Венесуели, що рятуються від голоду й економічної кризи в країні. Про це повідомляє Reuters.

"Президент Перу Мартін Визкарра в офіційній урядовій газеті заявив про 60-денний надзвичайний стан у двох північних перуанських провінціях у зв'язку з санітарними погрозами з-за масової імміграції з Венесуели", - йдеться в повідомленні.

Органи охорони здоров'я Перу заздалегідь висловили занепокоєння з приводу поширення таких хвороб, як кір і малярія, так як багато хто з біженців не мали доступу до медицини на своїй батьківщині.

У Венесуелі на даний повномасштабний економічний колапс, спровокований помилками і безвідповідальністю лівій влади на чолі з президентом Мадуро. З-за цього кількість біженців з країни зростає. Так, вже майже мільйон венесуельців живуть в Колумбії, а понад 400 тис. - в Перу.

наступного тижня міністри закордонних справ Еквадору, Колумбії, а також, можливо, Перу та Бразилії зберуться в Еквадорі для обговорення венесуельської міграційної кризи.

Джерело: 112 Україна

Більше новин

Уряд виділив 730 млн гривень на погашення різниці в тарифах у Києві
У Молдову таки пустили учасників маршу за об'єднання з Румунією
Канада повернулась до переговорів щодо NAFTA
Лондон і Брюссель не встигають узгодити умови Brexit до "дедлайну", - ЗМІ
Україна та Канада обговорять поставки зброї та угоду про вільну торгівлю
Facebook видалив сторінки звинувачених у геноциді керівників армії М'янми

Новини партнерів

Loading...