У Польщі мікроавтобус з українцям потрапив у ДТП, один загиблий

У Польщі сталася ДТП за участі громадян України, у результаті один українець загинув, ще один перебуває у важкому стані.

Про це УНІАН повідомив представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За інформацією районної комендатури поліції в місті Мислібож Західнопоморського воєводства, внаслідок ДТП загинув громадянин України. Інший громадянин України зазнав значних травм і перебуває у важкому стані у воєводській лікарні міста Щецин", - повідомив дипломат.

За словами Кирилича, за фактом ДТП районна прокуратура міста Мислібож розпочала розслідування. Українські консули надають необхідну організаційно-консультативну допомогу.

Місцеве видання eska.pl повідомило, що смертельна ДТП сталася біля 13:00 за місцевим часом у вівторок, 28 серпня, на 58-му кілометрі дороги S3 у напрямку Щецина.

За словами представника місцевої поліції, водій мікроавтобуса під час обгону вантажівки врізався у машину дорожньої служби. В результаті цього інциденту один пасажир мікроавтобуса - громадянин України - загинув. Ще один українець отримав травми. Постраждали також водій-поляк та двоє працівників дорожніх служб.