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У Румунії розмістять американські бойові дрони, які можуть долетіти до окупованого Севастополя

29 серпня, 2018 - 16:08

США виділили 950 мільйонів доларів для будівництва на території військової бази в Кимпія Стурзій у Румунії ангара, в якому будуть розміщені бойові безпілотники ВПС США в Європі. Про це повідомляє defensenews.com.

Журналісти повідомляють, що військова база №71 в Кимпія Стурзій одна з найсучасніших і в змозі одночасно прийняти цілу ескадрилью американських винищувачів F-16.

Новий ангар спеціально призначений для прийняття бойових безпілотників (Unmanned Aerial Vehicle UAV) типу MQ-9 Reaper.

Раніше представники ВПС США в Європі повідомляли, що ангар може бути використаний як для безпілотників, так і для пілотованих бойових машин F-15 і A-10.

Повідомляється також, що за технічними параметрами безпілотники в змозі здолати відстань до Севастополя і назад (близько двох тисяч кілометрів).

Джерело: Укрінформ

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