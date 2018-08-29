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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

У Саудівській Аравії жінкам вперше видали 5 ліцензій для пілотів

29 серпня, 2018 - 09:20
Фото Reuters

В Саудівській Аравії Генеральне управління цивільної авіації (GACA) видала п'ять ліцензій для жінок-пілотів, передає Al Arabiya.

Таким чином, жінкам дозволили працювати командирами екіпажів на літаках авіакомпанії Saudi Arabian Airlines (Saudia).

Видача ліцензій громадянкам Саудівської Аравії є частиною плану дій GACA, згідно якому жінки отримають можливість працювати в авіаційному секторі, що є однією з цілей  Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Останнім часом велика кількість жінок з Саудівської Аравії працювало в GACA і в компаніях, які надають послуги в технічних областях.

Раніше влада Саудівської Аравії вперше в історії видали водійські права жінці.  Також директорат дорожнього руху Саудівської Аравії заявив про плани дозволити жінкам водити вантажівки, мотоцикли.

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