У Саудівській Аравії жінкам вперше видали 5 ліцензій для пілотів

В Саудівській Аравії Генеральне управління цивільної авіації (GACA) видала п'ять ліцензій для жінок-пілотів, передає Al Arabiya.

Таким чином, жінкам дозволили працювати командирами екіпажів на літаках авіакомпанії Saudi Arabian Airlines (Saudia).

Видача ліцензій громадянкам Саудівської Аравії є частиною плану дій GACA, згідно якому жінки отримають можливість працювати в авіаційному секторі, що є однією з цілей Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Останнім часом велика кількість жінок з Саудівської Аравії працювало в GACA і в компаніях, які надають послуги в технічних областях.

Раніше влада Саудівської Аравії вперше в історії видали водійські права жінці. Також директорат дорожнього руху Саудівської Аравії заявив про плани дозволити жінкам водити вантажівки, мотоцикли.