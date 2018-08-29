У суді у справі Манафорта представлять дані про його лобістську діяльність у 1980-х роках

Суддя у другій справі екс-очільника передвиборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа Пола Манафорта у вівторок дозволила обвинуваченню представити в суді дані про інспекцію міністерства юстиції США з приводу лобістської діяльності Манафорта в 1980-х роках, проте з певними обмеженнями.
Про це повідомляє Reuters.
Рішення судді Емі Берман Джексон стало частковою перемогою команди спецпрокурора Роберта Мюллера напередодні другого судового процесу щодо Манафорта, який розпочнеться наступного місяця у Вашингтоні.
Джексон сказала, що хоче обмежити обсяг матеріалів, які буде представляти обвинувачення, щоб уникнути "процесу всередині процесу" і необхідності вивчити величезну кількість матеріалів.
Прокуратура хоче представити докази для спростування тверджень захисту про те, що Манафорт не знав правил лобіювання в іноземних інтересах. Джексон постановила, що обидві сторони повинні погодитися з положенням, де стверджується, що Манафорт був повідомлений про правила лобіювання в 1980-х, замість того, щоб знайомити присяжних з усіма матеріалами, які підготувало обвинувачення.
Нагадаємо, Манафорта визнали винним по 8 із 18 пунктів обвинувачення. П'ять пунктів обвинувачення, пов'язані з податковими махінаціями, два – з порушенням банківського законодавства та один – з приховуванням рахунків в іноземних банках.
Справа Манафорта стала першою в розслідуванні Роберта Мюллера, яке було передано до суду. Спецпрокурор, який розслідує російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році, висунув отвинувачення проти 32 чоловік і домігся 5 попередніх заяв.
Повідомлялося, що слідчі Мюллера надали сотні документів із деталями співпраці Манафорта із Януковичем, а також що розроблені Манафортом для виборів в Україні гасла повторювались на виборах у США 2016 року.
У зв’язку з цим ГПУ запропонувала США сприяння в розслідування справи екс-голови передвиборного штабу Дональда Трампа Манафорта.
Раніше повідомлялося, що другий судовий процес над Манафортом буде зосереджено на його діяльності в Україні.
Повідомлялося, що Манафорт може визнати провину та укласти угоду зі слідством, але наразі такої угоди досягнуто не було.