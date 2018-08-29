У Вінниці вперше в Україні будуть очищувати воду в усіх школах

У Вінниці завершується впровадження І етапу проекту із очищення води для навчальних закладів.

До початку нового навчального року в усіх 36 муніципальних школах буде встановлено і підключено інноваційні системи 9-ступеневого очищення води, передає Рубрика.

Окрім самих установок, які очищуватимуть воду для приготування їжі та напоїв у шкільних їдальнях, також передбачено встановлення бюветів у школах. У 2019 році Вінницька мерія має намір провести аналогічні реформи в усіх дитячих садочках. Подібне комплексне рішення для забезпечення дітей чистою питною водою в освітніх закладах в Україні реалізується вперше. Для розробки та встановлення було залучено місцеву компанію «Аквасет».

За словами очільника міста Сергія Моргунова, в складі системи передбачено не лише очищення від домішок та збагачення мінералами, але й знезараження води за допомогою ультрафіолету. Представники міської влади наголосили, що система є унікальною, адже у ній передбачені усі ступені захисту, є можливість чітко контролювати кількість води і систему фільтрації та рівень напруги.

«Це — перший приклад в Україні, де діти споживатимуть чисту і поживну воду. Система очищення забирає з води абсолютно усі шкідливі домішки, збагачує її мінералами, які корисні для організму дітей, і у фіналі також ще є ультрафіолетове очищення», — розповів інженер компанії «Аквасет» Олександр Омельчук.

Зазначимо, що станом на серпень 2018 року 98% шкіл та садочків України використовують хлоровану воду. Це — найдешевший спосіб знезараження, котрий однак є шкідливим для здоров’я у довготривалій перспективі.