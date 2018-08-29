У ЗСУ розпочалося спільне командно-штабне навчання з правоохоронними органами "Шторм - 2018"

28 серпня, розпочалося спільне командно-штабне навчання Командування Військово-Морських Сил ЗС України з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами «Шторм — 2018».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

До маневрів під керівництвом Генерального штабу ЗС України окрім українських ВМС залучено підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та Державної служби спеціального транспорту МО України.

Захід відпрацьовується у два етапи — управління військами (силами) в ході ведення протиповітряної оборони і стабілізаційних дій та в ході оборони Чорноморського узбережжя.

“Навчання щодо управління визначеним комплектом військ під час відбиття збройної агресії з морського напрямку проводиться з метою удосконалення практичних навичок командного складу в ході прийняття рішення під час відпрацювання завдань за вказаною тематикою. Важливим елементом є удосконалення роботи командного пункту управління та взаємосумісності з іншими органами управління”, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

Підрозділи здійснюють ведення стабілізаційних дій, відбиття повітряного нападу противника, перегрупування військ, підготовку районів до виконання завдань та здійснення протипідводно-диверсійної оборони та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. Наразі проведено перебазування підрозділів морської авіації на польовий аеродром та поповнення усіх видів боєприпасів підрозділами забезпечення.

Керівник виду ЗС України адмірал Ігор Воронченко також зазначив, що найближчим часом планується збільшення корабельного угрупування, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку для надійного захисту всіх рубежів і мирної виробничої діяльності в акваторії Азовського моря.