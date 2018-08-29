Україна хоче закупити у США системи ППО, - Чалий

Україна подала запит в офіційний Вашингтон щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю 750 млн. дол. за одну одиницю, при необхідності мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий.

"Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни", - сказав посол.

Також Чалий зазначив, що відповідний запит був озвучений на "найвищому рівні". Зокрема, на зустрічах президентів України і США в Брюсселі, а також на зустрічах української сторони з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Інші подробиці цього запиту Валерій Чалий відмовився озвучувати, посилаючись на засекреченість інформації.