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Україна хоче закупити у США системи ППО, - Чалий

29 серпня, 2018 - 09:48
Фото Reuters

Україна подала запит в офіційний Вашингтон щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю 750 млн. дол. за одну одиницю, при необхідності мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий.

"Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни", - сказав посол.

Також Чалий зазначив, що відповідний запит був озвучений на "найвищому рівні". Зокрема, на зустрічах президентів України і США в Брюсселі, а також на зустрічах української сторони з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Інші подробиці цього запиту Валерій Чалий відмовився озвучувати, посилаючись на засекреченість інформації.

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