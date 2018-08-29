Україна та Канада обговорять поставки зброї та угоду про вільну торгівлю

Під час майбутньої зустрічі офіційних представників України та Канади будуть обговорюватися теми військового співробітництва в рамках місії Unifire, поставок озброєння в Україну, розширення Угоди про вільну торгівлю, а також формування коаліції країн-союзників України, які будуть допомагати їй в протистоянні з Росією.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив надзвичайний і повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Український посол зазначив, що ці теми повинні були обговорюватися під час ХІІІ Наради керівників закордонних дипломатичних представництв України за участю президента України.

Нагадаємо, переговори не відбулися через скасування візиту глави МЗС Канади Христі Фріланд.