Ми послаблюємо нашу славу, коли ховаємося за стінами, замість того, щоб руйнувати їх.
Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Україна висуне фільм "Донбас" Лозниці на "Оскар"

29 серпня, 2018 - 15:18
Фото: кадр з фільму "Донбас"

Український Оскарівський комітет оголосив фільм, який буде висунуто від України на "Оскар". Ним став фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці.

Стрічка буде змагатись за нагороду в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Про це повідомляє сторінка Української Кіноакадемії у Facebook.

Сценарій стрічки заснований на документальних матеріалах та розповідає про події на Сході України. Прем'єра фільму відбулася 9 травня 2018 року на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де в рамках програми "Особливий погляд" стрічка отримала приз за режисуру.

Драматичний фільм є копродукцією України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії.

Нагадаємо, нещодавно дві українські стрічки були висунуті на премії Європейської кіноакадемії.

 

Джерело: День

Більше новин

Лех Валенса закликав висунути Сенцова на Нобелівську премію
В Україні почали знімати історичну драму "Довбуш"
У Луцьку відкрили музей сучасного українського мистецтва
Вбивці Джона Леннона вчергове відмовили у звільненні, - ЗМІ
Кравчук поділився кількома главами своєї майбутньої книжки
У переддень Дня Незалежності у Львові стартує "Етновир"

Новини партнерів

Loading...