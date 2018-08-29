Україна висуне фільм "Донбас" Лозниці на "Оскар"

Український Оскарівський комітет оголосив фільм, який буде висунуто від України на "Оскар". Ним став фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці.

Стрічка буде змагатись за нагороду в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Про це повідомляє сторінка Української Кіноакадемії у Facebook.

Сценарій стрічки заснований на документальних матеріалах та розповідає про події на Сході України. Прем'єра фільму відбулася 9 травня 2018 року на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де в рамках програми "Особливий погляд" стрічка отримала приз за режисуру.

Драматичний фільм є копродукцією України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії.

Нагадаємо, нещодавно дві українські стрічки були висунуті на премії Європейської кіноакадемії.