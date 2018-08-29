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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

Уряд відклав підвищення ціни на газ

29 серпня, 2018 - 16:30
Фото з архіву "Дня"

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань із продажу природного газу за зниженою ціною до кінця вересня 2018 року.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 29 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, переговори з МВФ щодо ціни на газ досі тривають, тому, з огляду на завершення терміну дії положення, виникла необхідність у його продовженні.

Нагадаємо, постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов’язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, а ще пізніше - до кінця липня та серпня.

Україна в рамках співробітництва з МВФ взяла на себе зобов'язання відмовитися від PSO та перейти до ринкових цін, проте влітку та восени 2017 року відмовилася від їх виконання. Нині питання цін на газ для населення є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ, з яким уряд веде поки що безрезультатні дискусії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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