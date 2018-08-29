Уряд виділив 730 млн гривень на погашення різниці в тарифах у Києві

Кабінет Міністрів перерозподілив 730 млн гривень субвенції з державного бюджету на погашення різниці в тарифах в Києві. Таке рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду, передає 112.ua.

Так, Кабмін вніс зміни в постанову №110, яке стосується надання субвенції з державного бюджету на погашення різниці в тарифах.

"Стосовно питання теплозабезпечення, я пообіцяв, що ми допоможемо киянам вийти з цієї складної ситуації, ми попрацювали з колегами по уряду, знайшли можливості для того, щоб підтримати Київ. Думаю, що тут розбіжностей не буде. Дуже важливо вчасно підготуватися до опалювального сезону", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У цьому зв'язку Гройсман дав відповідне доручення міністерству фінансів, а потім Мінрегіону, щоб оформити його після прийняття для підписання прем'єр-міністра.

Надання субвенції ліквідує заборгованість держави з виплати компенсацій компанії "Київенерго", що в свою чергу зменшить заборгованість компанії перед НАК "Нафтогаз", допоможе відновити подачу гарячої води киянам і вчасно розпочати опалювальний сезон.

Нагадаємо, у 2017 році столична влада вирішила припинити співпрацю з ПАТ "Київенерго", а весь його комплекс 1 травня поточного року було передано новому підприємству "Київтеплоенерго". Це КП організовувало подачу тепла цієї зими до двох столичних районів - Дарницького і Дніпровського. Ще в квітні у "Київенерго" заявили, що всі їхні співробітники перейдуть на роботу в "Київтеплоенерго".

Очікувалося, що комунальне підприємство успадкує дебіторську та кредиторську заборгованості компанії. Однак 19 липня Господарський суд Києва відмовився замінити "Київенерго" на "Київтеплоенерго" як відповідача за частиною боргових зобов'язань "Київенерго".

Зі свого боку "Нафтогаз" припинив постачання газу Києву через борги "Київенерго", які складають майже 5 млрд грн, з них 1,2 мільярда гривень - борги по пені і штрафах, 3,8 млрд - борги населення і юросіб. Саме через ці заборгованості "Нафтогаз" відмовляється підписувати контракт на поставку газу із "Київтеплоенерго", внаслідок чого в Києві відключено гаряче водопостачання.

Через питання успадкування боргів говорили про ризик відключення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, проте в останній момент підписали контракт про постачання газу з приватною компанією.