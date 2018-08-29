В Україні китайські компанії буритимуть 36 свердловин

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) підписало контракти з Xinjiang Beiken Energy Engineering (XBEE) і Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPNGG) на буріння 36 свердловин за 4 млрд 31,842 млн грн.

Про це повідомляє ресурс "Енергореформа".

Так, згідно з даними ProZorro, наприкінці липня було підписано контракт з ZPNGG на 723,52 млн грн (лот №7), наприкінці серпня - з XBEE на 3,308 млрд грн (лоти №1-5).

Крім того, УГВ відхилило пропозицію ТОВ "Енергофінанс" по лоту №6 і має намір підписати договір по ньому з XBEE на 776,991 млн грн

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.