В Україні повністю змінять процедуру експертизи та закупівлі підручників, - Гриневич

Інститут модернізації змісту освіти, що наразі відповідальний за експертизу підручників та їх закупівлю, буде реорганізований у зв’язку з порушенням термінів друку підручників. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час засідання уряду.

Реорганізація передбачатиме зміну структури та повноважень Інституту – передачу експертизи підручників іншій установі, а також оновлення штату працівників ІМЗО.

Гриневич доповіла, що від початку цьогорічний друк підручників мав низку ризиків, оскільки зараз друкується у 2,5 рази більше підручників, ніж зазвичай – понад 18 млн примірників та одразу три лінійки підручників: для 1, 5 та 10 класів.

Загалом, за словами міністра, терміни розвезення підручників у школи посуваються в середньому на місяць.

"При цьому підручники з усіх предметів 1, 5, 10 класів будуть розміщені на сайті МОН та ІМЗО до 1 вересня. Перший місяць для 1 класу – адаптаційний. Передбачено, що першокласники не мають взагалі користуватися підручниками протягом цього часу", - зазначила міністр.

Також вона повідомила, що всі матеріали можна знайти також на сайті МОН.

"Я закликаю вчителів не просити батьків докуповувати підручники, не просити їх купувати друковані зошити. Перший місяць вам вони будуть не потрібні", – звернулася міністр.

Однак вона наголосила, що за попереднім планом підручники для 1 класу мусили бути в школах до 1 вересня – це було принципово важливо для вчителів та їхньої підготовки.

За словами міністра, порушення термінів у середньому на місяць було викликано 4 основними причинами:

Блокування закупівель видавництвами через судові позови;

Обмежені поліграфічні потужності України;

Погана процедура експертизи підручників;

Інституційна слабкість

Порушення термінів розвезення підручників змусило МОН працювати над комплексною зміною експертизи, процедури закупівлі та розподілом повноважень у цій сфері.

"Аудит я вже призначила на 4 вересня-5 жовтня. За його результатами відбудеться реорганізація, що передбачатиме звільнення усіх співробітників та проведення повторних конкурсів на посади. Процедура експертизи підручників взагалі буде забрана в ІМЗО і передана іншій установі – Навчально-методичному центру з питань якості освіти", – пояснила міністр.

Також зазначено, що на 2020 рік МОН планує розвести питання закупівлі оригінал-макетів підручників та закупівлі поліграфічних послуг на друк підручників.