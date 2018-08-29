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В Ужгороді вшанували полеглих у війні на Сході (фото)

29 серпня, 2018 - 20:54

Закарпатці зібралися о 19.00 на площі Театральній, аби згадати тих, хто віддав життя за Україну.

Закликали людей зібратися в обласному центрі Закарпаття Спілка учасників бойових дій «Об’єднані війною».

Події в Іловайську у 2014 році – одна з найтрагічніших сторінок в історії сучасної країни, найважливіше, аби подібного більше не повторилося. 

«У першу чергу ми всі маємо усвідомити, що відбувається у нашій країні. Нажаль, уже 5 рік триває війна, а багато людей досі питають, за що воюють хлопці на Сході. Ми чітко повинні розуміти, що росіяни –  наші кровні вороги, а не старший брат. Підлі і підступні, яким не можна довіряти. Згадати Іловайські домовленості про «зелений коридор», який перетворився у «котел», і  не робити більше таких помилок» -  зазначив Дню голова правління СУБД «Об’єднані війною» Микола Марчишак.

Нагадаємо, в Іловайській трагедії у серпні 2014 року загинули 366 українських бійців, зниклими безвісти вважають 84 чоловіків.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород, фото автора

Джерело: День

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