Відсьогодні в Україні збільшується розмір аліментів

Міністр юстиції Павло Петренко розповів, що від 29 серпня збільшується розмір аліментів і нараховуватимуться відсотки на заборгованість перед дітьми, яка становить більше року. Про це він сказав під час засідання уряду у середу, повідомляє Укрінформ.

"Хочу проінформувати про новації, які запрацюють від сьогодні згідно великого пакету законів, який був ухвалений Верховною Радою і розроблений урядом... Погані новини для горе-батьків. Від сьогоднішнього дня вся заборгованість батьків по аліментах, яка становить один рік, автоматично збільшується на користь дитини. Якщо такий борг є понад один рік, то на 20%, і всі державні виконавці перераховують цей борг. Якщо такий борг два роки - на 30%, а три роки і більше - на 50%", - сказав Петренко.

Він додав, що з 29 серпня запроваджується збільшений мінімальний розмір аліментів.

"Дев'ятисот гривень, які були раніше, недостатньо навіть для того, щоб прогодувати дитину протягом року. Ми прописали, що мінімальний розмір аліментів буде у розмірі прожиткового мінімуму і це трохи більше 1800 гривень і це перший крок до того, щоб діти, які живуть у неповній сім'ї, отримали більше коштів", - сказав міністр.

Він додав, що від 6 лютого цього року Україна почала масштабне посилення відповідальності за порушення прав дітей, зокрема ввели публічний реєстр неплатників аліментів, жорсткі обмеження щодо виїзду закордон таких боржників, користування транспортними засобами. Також ввели для неплатників аліментів можливість суспільнокорисних робіт для того, щоб діти отримували заборговані кошти.

"Ми маємо вражаючі результати за цих шість місяців - понад 2,7 мільярда гривень були стягнені на користь дітей. Мова йде про майже півмільйона дітей, які отримали ці кошти", - сказав Петренко.

Крім того, він нагадав, що вступили в силу нові правила подорожі дітей за кордон.